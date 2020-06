Wang je v pogovoru izpostavil Hisense, ki predstavlja največjo kitajsko investicijo v Sloveniji. Napovedana odpuščanja v Hisense Gorenju ga skrbijo, vendar je poudaril, da je sodelovanje med Hisensom in Gorenjem strateško. Kar dokazujejo tudi to, da je Hisense Slovenijo izbral tudi za sedež evropskega dela poslovanja, Hisensovi načrti o gradnji nove tovarne televizorjev v letošnjem letu in investicije v razvojni center v Velenju.

Veleposlanik se je v pogovoru dotaknil tudi omrežja pete generacije 5G, ki je jabolko spora med Kitajsko in ZDA. Te pozivajo zaveznice, naj iz varnostnih razlogov zavrnejo Huaweijevo tehnologijo 5G. "Toda poglejmo dejstva. V zadnjih 30 letih je Huawei posloval v več kot 170 državah, pa ni nobena od njih poročala o varnostnih težavah. ZDA govorijo o vohunjenju, pa za to ni nobenega dokaza. Gre za vprašanje tehnologije, ki so ga ZDA povsem spolitizirale. Temu močno nasprotujemo," je poudaril Wang.