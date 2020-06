Mura je s trenerjem Antejem Šimundžo na čelu nedvomno med zmagovalci koronakrize. Zmagi v prvenstvu (3:1) in polfinalu pokala (4:0) proti Aluminiju, ki ima po po kakovosti boljšo zasedbo, sta povzročili pravo evforijo med navijači kluba. »Ker imamo svojo pot in svoj cilj, je med igralci in v klubu čutiti veselje, ne pa pretirane vzhičenosti. Ena tekma ne določa naše usmeritve z nasmehom na obrazu ali solzami. Z vstopom v finale nismo dosegli še nič. Zaradi lokalnega pridiha in prestiža bo v finalu z Nafto čustveni moment veliko bolj pomemben,« je klepet začel Ante Šimundža. Posebej je poudaril, da je trenutna podoba ekipe na igrišču po koronakrizi odraz individualne odgovornosti igralcev do sebe in dela, ki ga opravljajo. Med karanteno so tekli v naravi. Kdor te možnosti ni imel, je bil na kolesu ali tekalni stezi.

Igralci se ne smejo zadovoljiti s priložnostjo

Ekipa je izjemno učinkovita, saj je na dveh tekmah dosegla sedem golov proti Aluminiju, ki je imel jeseni najbolj čvrsto obrambo lige, prejela pa je le enega. »Pred koronakrizo smo imeli veliko neodločenih izidov. Želeli smo zmagovati, a nam je zmanjkalo konkretnosti v zaključku napada. Veliko smo se pogovarjali v zadnjih tednih o tem, da se igralci, ki so najbližje golu, ne smejo zadovoljiti s priložnostjo, ampak konkretnostjo,« je razkril Šimundža. V vodenju Mure ga odlikuje vse, kar je veljalo za njegov zaščitni znak že v Maribor, ko ga je popeljal v ligo prvakov in je prezimil v evropski ligi. To so taktična in tehnična kultura ter popolna logistika.

»Smo ekipa v razvoju. V prvi ligi smo šele drugo sezono. Želimo postati klub z organizacijo, ki daje samozavest vsakemu, ki deluje v našem okolju. Obenem mu mora dajati notranjo pripadnost, da lahko vsak posameznik napreduje do maksimuma. Najbolj pomembni so rezultati, ki marsikatero stvar olajšajo ali pa tudi zavrejo, če izidi niso dobri,« je jasen Šimundža. Njegova odlika je potrpežljivost, saj Mura počasi gradi naskok na vrh slovenskega klubskega nogometa. »Sledimo začrtani poti z vsemi vzponi in padci. Najbolj pomembno je, da gre krivulja vedno navzgor. Z močnejšim igralskim kadrom, večjim proračunom in boljšo organizacijo kluba bo letvica postavljena vedno višje. Da bi postali odrasli kot ekipa, potrebujemo še nekaj časa, izkušenj in težkih tekem ter obdobij, da bomo skupaj z navijači prišli na raven stabilnega prvoligaškega statusa. Tedaj bomo pred prvenstvom lahko odkrito napadli Evropo ali še kaj več. Za to je potreben čas in nisem prepričan, da tak preskok ekipi iz druge lige lahko uspe v letu in pol ali iz tretje lige v štirih letih,« je pogled v prihodnost usmeril 48-letni Mariborčan.

Mura je doslej blestela na velikih tekmah in bila rezultatsko manj uspešna na malih. »Smo ekipa v razvoju, vsako tekmo moramo vzeti kot veliko. Vsak nasprotnik mora pri vsakem posamezniku sprovocirati določeno stopnjo adrenalina ali želje po dokazovanju. Tudi mediji zelo vplivajo na pomembnost tekme. Veliko delamo na tem, da vsak v sebi najde motivacijo, ne glede na tekmeca in težavnost tekme ter skuša biti na vsaki tekmi maksimalen,« je bil jasen Šimundža.

Največji kapital kluba so domači igralci. Jedro sestavljajo otroci Mure Kouter, Maroša, Kous, Maruško, Cipot… So vlečna lokomotiva in nov dokaz, da je Prekmurje vedno imelo kakovostne nogometaše. Mura bo med vsemi klubi najbolj obremenjena, saj bo odigrala 13 tekem v ritmu dvakrat na teden. »Z rotacijami smo dobili širino kadra, čeprav je včasih trpel rezultat. Igralci so tisti, ki me prisilijo, da si zaslužijo mesto v ekipi. Rotirali bomo s ciljem, da dobimo višjo kakovost ali večjo svežino v ekipi, ker avtomatizmi morajo ostati enaki,« je pojasnil Šimundža, ki je največji zvezdnik kluba. Prekmurje mu je pisano na kožo, saj je v Muri že tretjič v zadnjem desetletju. »Kdor koli pride v Prekmurje, se tukaj počuti odlično. Ljudje so izjemni, okolje je preprosto s svojimi zahtevami, kulturo in razmišljanjem, zato se tukaj človek mora počutiti dobro,« je končal Šimundža.