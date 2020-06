Trumpova poteza je zadnja v vrsti napadov na mednarodne organizacije in sporazume. Med drugim je odstopil od pariškega podnebnega sporazuma in iranskega jedrskega sporazuma, nedavno pa je ukinil ameriško financiranje Svetovne zdravstvene organizacije. Trump je tudi umaknil ZDA iz Sveta ZN za človekove pravice in Unesca, grozi tudi z izstopom iz Mednarodne poštne zveze.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnany je sporočila, da so dejanja ICC napad na pravice Američanov in grožnja ameriški suverenosti. "ICC so ustanovili za pregon vojnih zločinov, v resnici pa je nikomur odgovorna in neučinkovita mednarodna birokracija, ki ogroža ameriško osebje, kot tudi osebje naših zaveznikov in partnerjev," je sporočila.

Trumpov izvršni ukaz pooblašča državnega sekretarja Mika Pompea, da v sodelovanju z ministrom za finance Stevenom Mnuchinom zamrzne finančna sredstva uslužbencev ICC v ZDA in jim skupaj s člani njihovih družin prepove vstop v ZDA.

McEnanyjeva je pojasnila, da so sankcije posledica tega, da ICC kljub nenehnim pozivom ZDA ni uvedel reform in še naprej vodi politično motivirane preiskave ZDA in njegovih partnerjev, vključno z Izraelom.

Pravosodni minister ZDA Bill Barr je ob tej priložnosti dejal, da Rusija v prizadevanjih za lastne interese manipulira z ICC, vendar pa imajo ZDA težave z ICC vse od ustanovitve.

ICC s sedežem v Haagu je bil ustanovljen leta 2002 za pregon vojnih zločinov, zločinov proti človečnosti in genocida tam, kjer države same niso sposobne ali nočejo preganjati zločincev. Jurisdikcijo ICC priznava 123 držav članic, med njimi tudi Slovenija. ZDA niso bile nikoli članica ICC prav zaradi strahu pred možnostjo pregona Američanov.

Ob ustanavljanju ICC je bil največji strah pred morebitnim pregonom vodilnih članov vlade predsednika ZDA Georgea Busha mlajšega zaradi postopkov med vojno proti terorizmu. Osebju ICC je s sankcijami že lani grozil Trumpov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton.

Bolton je bil eden glavnih pobudnikov vojne proti Iraku leta 2003, vendar je vseeno našel položaj pri Trumpu, ki je vojno označil za katastrofalno napako ZDA. Trump je Boltona potem odpustil, ker nista našla skupnega jezika glede Rusije in Severne Koreje. Trenutno sta v sporu glede morebitnega skorajšnjega izida Boltonove knjige, v kateri naj bi opisal pikantne podrobnosti dela v Trumpovi vladi. Bela hiša skuša izid knjige preprečiti.

Zaradi preiskave zločinov v Afganistanu je Pompeo že lani glavni tožilki ICC Fatou Bensouda prepovedal vstop v ZDA, ker je želela sprožiti preiskavo domnevnih vojnih zločinov, v katere bi lahko bili vpleteni tudi Američani. Preiskava je bila marca odobrena. Glavna tožilka ICC trdi, da imajo podatke o tem, da so ameriški vojaki in obveščevalci mučili, okrutno ravnali, posiljevali in spolno napadali ujetnike v Afganistanu in drugod. Večinoma v letih 2003 in 2004.