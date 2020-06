»Dejanja, ki sva jih storila, so zavržna. Bila sva lahkomiselna in neodgovorna,« je sodnici Alenki Jazbinšek Žgank dejal 42-letni Celjan Aleš Dovgan, nekdanji policist, ki pa ga je huda socialna stiska, tako je dejal, vodila v kazniva dejanja. »Iskreno se opravičujem vsem, ki so bili zaradi naju kakor koli prizadeti, prav tako se opravičujem svoji družini,« je še dejal Dovgan, ki so ga ob tem premagale solze. Med hlipanjem je sodnici dejal še, da je takoj po prijetju začel sodelovati z organi pregona in priznal tudi dejanja, pri katerih verjetno ne bi našli dovolj dokazov, da bi jih pripisali njima. »S tem sem sam sebe razbremenil,« je še dejal in sodnico prosil, ali bi mu lahko že dogovorjeno kazen vendarle še znižala. »Sam ne vem, čemu sem izbral tako pot, ki bo težka in strma. A bi želel končati visoko zdravstveno fakulteto in še kaj narediti v življenju,« je poudaril.

V preiskavi sta tvorno sodelovala »To je katastrofa, kar sva storila,« pa je sodnici dejal tudi 29-letni Dovganov pajdaš Dejan Kos, ki se je do letošnjega neuspelega ropa bencinskega servisa na Ljubljanski cesti v Celju sredi januarja, po katerem sta se oba znašla v priporu, ukvarjal z gostinstvom. »Tudi meni je iskreno žal, vsem in vsakemu uslužbencu posebej se opravičujem za prestani strah. Upam, da bom po prestanem zaporu boljši človek,« je dejal Kos. Oba z Dovganom sta v 15 mesecih izvršila 15 ropov bencinskih servisov in pošt od Ljubljane do Maribora, Dovgan pa ima na vesti še enega več. Tožilstvo pa Dovganu učita tudi nevarno vožnjo, saj je po januarskem ropu s svojim VW passatom bežal pred policisti. Ti so mu pripravili več zased, ki se jim je uspešno izogibal vse do Slovenskih Konjic, kjer ga je možem v modrem le uspelo ustaviti s stingerjem. A sta se na vse načine upirala prijetju.