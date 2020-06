Kar 94 dni je minilo od zadnje tekme v italijanskem nogometnem prvenstvu – 9. marca sta se na tekmi 26. kroga udarila Sassuolo in Brescia, nato pa se je življenje v Italiji zaradi pandemije koronavirusa ustavilo. Apeninski polotok je bil med najbolj prizadetimi na svetu, a se življenje počasi vrača v stare tirnice. S tem pa se vrača tudi nogomet. In to na kakšen način. Danes ob 21. uri se bosta namreč na povratni tekmi polfinala italijanskega pokala v Torinu udarila velika rivala Juventus in Milan, ki sta se na prvi tekmi 13. februarja razšla z neodločenim izidom 1:1. Jutri pa bo na vrsti drugi polfinale med Napolijem in Interjem. Prvi obračun so dobili Neapeljčani z 1:0, veliki finale pa bo v sredo v Rimu. Ligaški del se bo nadaljeval prihodnji konec tedna z zaostalimi tekmami 25. kroga.

Če se nogometna tekmovanja ne bi prekinila, bi bil velik favorit za preboj v pokalni finale Juventus, ki ima pred povratno tekmo prednost gola v gosteh, domačega igrišča in kakovosti moštva. Še dodatno, ker bodo pri Milančanih zaradi kartonov manjkali stebri igre Zlatan Ibrahimović, Theo Hernandez in Samu Castillejo. A koronavirus je zadeve postavil na glavo. Igralci so bili dolgo časa brez pravih treningov, po vrnitvi pa prave občutke in formo še iščejo. Ravno na ta kaos stavijo pri Milanu, ki jim pokalno tekmovanje pomeni možnost za rešitev sezone, saj so v prvenstvu na skromnem sedmem mestu. Podobnih težav na drugi strani nima Juventus, ki bo v obračun krenil z vsemi silami, a ravno prej omenjeni kaos skrbi trenerja Maurizia Sarrija. »Na obeh obračunih v letošnji sezoni nas je Milan spravil v težave. Ob tem vlada velika negotovost, saj je to prva tekma po dolgem času. Rezultat s prve tekme nam ne zagotavlja ničesar. Čaka nas težko delo, če se hočemo prebiti v finale.«