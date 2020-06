Komisija je v sredo objavila poročila o pripravljenosti članic brez evra na prevzem skupne evropske valute. Poročala je o sedmih državah, ki so ob izpolnitvi pogojev dolžne prevzeti evro. To so poleg Hrvaške še Bolgarija, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija in Švedska.

Izvršni podpredsednik komisije Valdis Dombrovskis je izpostavil, da poročilo kaže spodbuden napredek nekaterih držav, a da je na poti še več pomembnih mejnikov. Eden od njih je vstop v ERM II, na kar se pripravljata Hrvaška in Bolgarija.

Hrvaška je sicer edina v sedmerici, ki je nacionalno zakonodajo povsem uskladila s pravili gospodarske in denarne unije, izpostavlja komisija.

To poročilo komisije, ki se imenuje konvergenčno poročilo, je podlaga za odločitev članic unije, ali država izpolnjuje pogoje za vstop v območje evra. Komisija ga objavi vsaki dve leti ali na posebno zaprosilo države, kar se je zgodilo leta 2013 na pobudo Latvije.

Poročilo sicer ne odgovarja na trenutno najbolj aktualno vprašanje, kdaj bo unija odločila o vstopu Hrvaške v ERM II.

Hrvaški premier Andrej Plenković je v torek poslal pismo voditeljem članic območja evra in predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen z uradno prošnjo za vstop Hrvaške v mehanizem ERM II. Pričakuje, da bo Hrvaška vstopila v ERM II in bančno unijo že julija letos.

Hrvaška je pismo o nameri vstopa v ERM II institucijam EU poslala julija lani. Pripravila ga je v sodelovanju z njimi. Takrat je bilo rečeno, da lahko oceno pripravljenosti na vstop v mehanizem pričakuje čez približno eno leto. Uresničevanje zavez spremljata Evropska centralna banka (ECB) in Evropska komisija.