Odvetnik Milan Krstić je na javni seji višjega sodišča predlagal razveljavitev sodbe, ki so jo lani izrekli parohu srbske pravoslavne cerkve Peranu Boškoviću zaradi računov, ki jih je, kot so razsodili, neupravičeno poravnaval iz cerkvene blagajne. Med letoma 2009 in 2011 je tako plačeval naročnino za Delo in revijo Viva, dodatno, življenjsko in zdravstveno zavarovanje ter stroške telefonov, Fond police, interneta in prispevka za RTV. Po oceni prvostopenjskega sodišča je na tak način zagrešil kaznivo dejanje poneverbe in neupravičene porabe premoženja. Dobil je pogojno kazen šest mesecev zapora z dveletno preizkusno dobo, določili pa so mu tudi pogoj, da mora v enem letu po pravnomočnosti sodbe povrniti 33.680 evrov. Boškovića, ki vseskozi trdi, da ni storil nič narobe, na višje sodišče ni bilo.

Cerkveni primer pred »civilnim« sodiščem Obtožnica je sprva poleg poneverbe vsebovala tudi očitek o zlorabi položaja pri gradnji kulturno-pastoralnega središča v Ljubljani. Prvo sodbo so mu izrekli leta 2017, zlorabe položaja je bil oproščen, zaradi poneverbe in neupravičene porabe premoženja pa obsojen. Konec leta 2018 je višje sodišče oprostilni del sodbe potrdilo, del, ki se nanaša na poneverbo, pa razveljavilo in odredilo novo sojenje. Toda maja lani je bil zaradi tega ponovno obsojen in o tej sodbi je bil zdaj govor na višjem sodišču. Sodnica poročevalka Mateja Lužovec je najprej na kratko predstavila primer, med drugim obtoženčev zagovor, da je bil v spornem obdobju sedež cerkvene občine v njegovem stanovanju, ki je tako služilo tudi za protokolarni objekt, njegovo družino, ki je pri protokolarnih zadevah sodelovala, pa so smatrali za pomožno osebje. Sporni računi so torej predstavljali pisarniške stroške, da jih je plačeval iz cerkvenega denarja, pa je imel metropolitovo soglasje. Bošković je še opozarjal, da je imel približno 1500 evrov plače, ki pa je ostajala v blagajni. Visoke stroške gradnje kulturno-pastoralnega centra pa je pokrival tudi z duhovniškimi prihodki (prispevki za krste, slave in podobno), ki so sicer predstavljajo njegov osebni denar. Lužovčeva je navedla tudi argumente okrožnega sodišča za obsodilno sodbo. Prvič, izjava metropolita, ki jo Bošković šteje kot soglasje, to ni: izdana mu je bila (leta 1998) v drug namen, in sicer zaradi pridobivanja slovenskega državljanstva. Drugič, stanovanje kot sedež cerkvene občine ne more biti podlaga za pokrivanje osebnih stroškov iz cerkvenega denarja. Prav tako je sodišče zavrnilo tezo, da se s tem (pastoralnim) primerom »civilno« sodišče sploh ne bi smelo ukvarjati. Zagovornik Milan Krstić je bil razočaran, ker je pritožbo na sodbo tudi v drugo obravnaval isti senat višjega sodišča kot prvič. Že takrat je namreč zavzel stališče, da paroh stroškov ne bi smel plačevati iz cerkvenega denarja. Sodbo je razveljavil le zaradi vprašanja zastaranja posameznih računov. Odvetnik je znova poudaril, da zaradi parohovega ravnanja ni bil nihče oškodovan in da je cerkev v tem kazenskem postopku nekakšen »prisilni« oškodovanec. Zaradi česar pa niso izpolnjeni vsi znaki kaznivega dejanja. Opozoril je na pričanji Aleksandra Obradovića, sedanjega zakonitega zastopnika srbske pravoslavne cerkve v Ljubljani, in Toma Ćirkovića, paroha v koprski cerkveni občini, da tako plačevanje računov ni bilo nič nenavadnega.