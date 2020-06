Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj, ima enak status kot Karavanke tudi Ljubelj, kjer je promet tekoč. Tam prepoved velja samo za tovorni promet, težji od 7,5 tone.

Prehod meje na Korenskem sedlu in Jezerskem pa je dovoljen izključno državljanom Slovenije in Avstrije. Danes so policisti na Korenskem sedlu vstop zavrnili okoli 300 vozilom s tujci, ker je šlo za državljane drugih držav.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti med priključkoma Šentilj in Maribor sever iz smeri Šentilja proti Mariboru. Enako je na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Kozarje in Brezovico iz smeri Brda proti Kopru.

Zastoj tovornih vozil je na štajerski avtocesti, pred prehodom Šentilj proti Avstriji.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja.