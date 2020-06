Kot so zapisali na spletni strani vijoličastih, je Vabič zaznamoval bogato zgodovino mariborskega kluba. Na večni lestvici nogometašev z največ nastopi v majici mariborskega kluba je na šestem mestu, mrežo kluba je branil 317-krat. Vabič je bil med začetniki zgodbe tedanjega novoustanovljenega kluba. Kot vratar prve ekipe in zadnja ovira nasprotnikom je branil klubske barve skoraj polnih 15 let. Prvič je stal med vratnicama 12. marca 1961, zadnji, 317. nastop za NK Maribor je zabeležil 27. aprila 1975. Po uspešni karieri je znanje in vratarske izkušnje prenašal na naslednje generacije tudi v Ljudskem vrtu, so še zapisali v mariborskem klubu.