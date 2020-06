Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na vzhodu do 25 stopinj Celzija. Ponoči se bo povsod razjasnilo, ponekod po nižinah bo proti jutru nastala kratkotrajna megla. V petek bo precej jasno. Nekaj več oblačnosti bo le v hribovitih krajih zahodne Slovenije, tam bo možna tudi kakšna kaplja dežja. Čez dan bo pihal zahodni do jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na vzhodu do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo sončno in toplo, pihal bo jugozahodni veter. V nedeljo se bo oblačnost spet povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Balkanom je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah se nad severnim Sredozemljem še zadržuje razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bodo predvsem v krajih zahodno in južno od nas še nastajale krajevne plohe in nevihte. Več sonca bo proti vzhodu. V petek bo sončno, nekaj oblačnosti bo le v hribih severovzhodne Italije ter zahodne Hrvaške.

Biovreme: Danes bo sprva vreme zmerno obremenilno vplivalo na počutje ljudi, čez dan pa bo obremenitev postopno popustila. V petek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden.