Nepalske oblasti sicer iščejo parke, kamor bi podobno kot v preteklosti lahko preselili del te populacije, a po mnenju naravovarstvenikov je primernih območij zelo malo.

Nepal je sicer zelo uspešen pri ohranjanju določenih živalskih vrst, kot sta tiger in indijski nosorog (rhinoceros unicornis). Pred petimi desetletji je bilo po podatkih naravovarstvene organizacije WWF v nacionalnem parku Chitwan, ki sodi v Unescovo svetovno dediščino, manj kot 100 primerkov tega nosoroga. Danes jih je kar 600 in vsaka peta žival na zemeljski obli živi prav v tem parku.

Chitwan je drugi največji park na svetu, kjer živijo indijski nosorogi, v zadnjih letih pa se nepričakovano veča število smrti. V zadnjih 20 mesecih jih je umrlo kar 68, kar je še enkrat tretjino več kot v enakem obdobju pred tem. Živali so začele iskati hrano tudi izven meja nacionalnega parka, zato prihaja tudi do konflikta s kmeti v soseščini, obenem pa zaradi pregoste populacije prihaja do dvobojev med posameznimi živalmi.