Kordiš: Kadar je na oblasti Janša, gredo provizije v nebo

»Če bi bilo po mojem, bi govorili o dejstvih. Ampak jaz sem tukaj gost in se bom pustil presenetiti,« je pred sejo dejal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in dodal, da pričakuje podporo poslancev koalicije.

Stališče predlagateljev interpelacije (LMŠ, SD, Levica in SAB) je izhodiščno predstavil poslanec LMŠ Robert Pavšič. Ministru za gospodarstvo je očital da je politično odgovoren, četudi bi bil zgolj izvrševalec. »O drugih odgovornostih bodo presojali drugi pristojni organi, ki jim ob številnih kadrovskih obglavljenjih želim neovirano delo,« je dodal Pavšič.

Med očitki ministru je navedel tudi klientelistično ravnanje, razprševanje in zamegljevanje pristojnosti. »Vsi za vse zaslužnim, nihče za nič odgovoren,« je bil kritičen Pavšič, ki je Počivalšku prav tako očital, da ljudi poskuša prepričati, da je vlada reševala življenja, medtem ko so reševali denarnice. Ob tem pa je spomnil, da zakon neposrednih nakupov brez posrednikov ne prepoveduje. »Sami ste določili pravila igre in nabave. Zdaj je treba prevzeti odgovornost,« je še povedal Pavšič, ki odgovornost pripisuje sicer tudi preostali vladi.

Počivalšek: Cena zaščitne opreme ne bo presegla 80 milijonov evrov Počivalšek je v odzivu na očitke povedal, da so bile težave pri reševanju krize novega koronavirusa posledica objektivnih dejstev, na katere vlada ni imela vpliva. Ena teh težav je bila nabava zaščitne opreme. »Da smo na tem izpitu padli po dolžini in počez, je veliko pretiravanje,« je zatrdil in povedal, da je bil trg z zaščitno opremo popolnoma ohromljen in so se v to past ujele tudi druge evropske države. »Vemo tudi, kako so se končali poskusi skupnih evropskih nakupov.« »Do danes strošek nabave zaščitne opreme znaša 62 milijonov evrov brez DDV. Končna številka vseh pogodb ne bo presegla 80 milijonov evrov,« je pojasnil. »Sredi marca je bilo v Sloveniji na voljo vsega 168 ventilatorjev, ki so bili primerni za zdravljenje novega koronavirusa.« Poslanec LMŠ Pavšič je sicer Počivalšku očital, da je bilo 13. marca 2020 v Slovenskih bolnišnicah 404 ventilatorjev. Pri LMŠ ob ministrovem vztrajanju na številki 168 ventilatorjev trdijo, da to dokazuje, da vlada še naprej laže o številu ventilatorjev in da poskuša ustvariti vtis izrednih razmer in pomanjkanja potrebne opreme ob prevzemu oblasti. Počivalškovo namigovanje, da gre pri LMŠ-jevih številkah za veterinarske ventilatorje, je Pavšič v nadaljevanju razprave označil za ponižujoče. »Se vi spet hecate,« je vprašal. »Za koga nas imate? Govorim o ventilatorjih, ki so jih imeli zdravstveni zavodi.« Pravi, da je bilo teh 13. marca morda celo več kot 404, saj podatke UKC Maribor še čakajo.

Ne vem, kako bi lahko bili bolj transparentni »Ne drži, da je Slovenija porabila visokih 200 milijonov evrov, sosednja Hrvaška pa samo skromnih 50 milijonov,« je v svojem govoru še trdil Počivalšek. Prav tako je zanikal, da je šlo 10 milijonov evrov v njegov žep ali žep kogarkoli, ki se mu je to v zvezi z nakupi zaščitne opreme očitalo. »Ne vem, kako bi lahko bili še bolj pregledni,« pa je odgovoril na očitke o netransparentnosti. »Morda tako, da bi naše delo prenašali na družbenih omrežjih.« Pri tem je dejal, da so bile vse sklenjene pogodbe in njihova vsebina sproti objavljene na portalu e-naročanje. Na očitke o uporabi posrednikov pa je odgovoril, da je Slovenija tako tveganje v celoti prenesla nanje. Vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga je v razpravi poslanskih skupin, ki je sledila Počivalškovemu nastopu, vlagateljem interpelacije očitala, da so z iz konteksta iztrgali delčke ter iz njih sestavili lepljenko, ki z realnostjo nima veliko skupnega. Vlagateljem interpelacije je očitala še, da so v krizi spoznali politični potencial za vrnitev na oblast, splavitev novega obraza in možnost za nov ideološki obračun. Opoziciji je še očitala, da daje v nič vsak uspeh trenutne vlade in da noče prisluhniti pojasnilom in dejstvom.

Jurša: Ko gasijo gasilci, nihče ne sprašuje o količini porabljene vode Predsednik vlade in SDS Janez Janša je zjutraj na twitterju zapisal, da »osnovnošolsko branje interpelacije zoper Počivalška, napisane z veliko muko kot prosti spis, razgalja vso intelektualno in moralno bedo leve politike, ki je zaradi neukrepanja kriva za večino smrti zaradi koronavirusa«. Če ne bi imeli monopola medijev, bi skopneli v nekaj dneh, je dodal. Osnovnošolsko branje interpelacije zoper @PocivalsekZ, napisane z veliko muko kot prosti spis, razgalja vso intelektualno in moralno bedo leve politike, ki je zaradi neukrepanja kriva za večino smrti zaradi #koronavirus . Če ne bi imeli monopola #MSM, bi skopneli v nekaj tednih. — Janez Janša (@JJansaSDS) June 11, 2020 Poslanec NSi Jožef Horvat meni, da vzrok za interpelacijo ni nabava zaščitne opreme, ampak to, da se je Šarec po odstopu konec januarja zakalkuliral in mora zdaj obračunati s svojim potencialnim partnerjem, ki je zavrnil sodelovanje s Šarcem na predčasnih volitvah in vstopil v koalicijo s SDS. Horvat upa, da bo Počivalšek tudi jutri minister in bo to delal tako dolgo, dokler bo uspešen in bo to delo opravljal z veseljem. Skrbi pa ga, da se očitki opozicije širijo na ulice. »Stanje duha je danes tako nizko, kot ni bilo v 30 letih,« je še povedal Horvat. V poslanski skupini DeSUS pa so prepričani, da za obtožbe iz interpelacije ni pravo orodje interpelacija, ampak naj to raziščejo pristojni organi, kot so policija, računsko sodišče, preiskovalna komisija itd. Po mnenju Franca Jurše je interpelacija zgolj farsa in predstava, s katero predlagatelji želijo spodkopati prizadevanja celotne vladne ekipe pri soočanju z epidemijo. Nakupe zaščitne opreme v času epidemije je primerjal s požarom v hiši - ko pridejo gasilci in ga pogasijo, nihče ne vpraša, koliko vode so pri tem porabili in kaj vse so zmočili. »Vsak ki dela, se lahko tudi zmoti,« je dejal. Če pa je pri teh nakupih opreme prišlo do osebnega okoriščanja, pa v DeSUS pričakujejo, da bodo odgovorni za to tudi odgovarjali. »Ni pa na nas, da bomo obtoževali brez konkretnih dokazov,« je dodal.