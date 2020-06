LMŠ, SD, Levica in SAB mu v interpelaciji očitajo odgovornost za negospodarne nakupe, neetičnost, klientelizem in zavajanje. Počivalšek očitke zavrača, koalicija ga podpira.

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB Počivalšku v interpelaciji očitajo (ne)ukrepanje pri nepreglednih, javnofinančno negospodarnih in za izbrance dobičkonosnih postopkih naročanja in nakupov zaščitne in druge opreme za potrebe obvladovanja epidemije covida-19. Ob tem mu očitajo zavestno prikrivanje dejstev, povezanih s postopki naročil in nakupov opreme, ter zavajanje javnosti pri utemeljevanju pravnih podlag za dobavo opreme.

Počivalšek je očitke že zavrnil. V odgovoru na interpelacijo je nanizal dejstva, ki po njegovem mnenju dokazujejo, da so bile odločitve pri nabavah zaščitne opreme glede na krizne okoliščine optimalne.