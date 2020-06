Streznitev za koalicijo

Z iztekom epidemije in preklicem večine ukrepov proti novemu koronavirusu se poleg običajnega življenja tudi slovenska politika vrača v utečene tirnice. Interpelacija ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška zaradi šlamastike pri nabavi zaščitne opreme je najboljši indikator normalizacije. Čeprav so bile doslej interpelacije pogosto interpretirane kot izguba časa in energije, ki da pripomorejo le k strnitvi koalicijskih vrst, je prav SDS s svojimi dosedanjimi potezami dokazala ravno nasprotno, da so še kako priročno sredstvo za vnašanje zmede v politični prostor. Od tod tudi kar dva koalicijska vrha, na katerih predsednik vlade Janez Janša ni ničesar želel prepustiti naključju. Zdravko Počivalšek je predragocen partner, da bi si lahko privoščil njegovo izgubo – desna vlada stoji in pade na Počivalškovi verziji SMC.