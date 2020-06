Nogometaši Nafte so postali drugi finalisti slovenskega pokala. Na edini tekmi polfinala na nevtralnem prizorišču na Brdu pri Kranju so v drugoligaškem obračunu po dolgem boju in izvajanju enajstmetrovk premagali Radomlje, ki so debelo uro igrale z dvema igralcema več. Nafta se je prvič uvrstila v finale pokala, ki ga bo nogometna zveza izvedla čez dva tedna. Lendavčani se bodo za lovoriko v vročem prekmurskem dvoboju pomerili s favorizirano Muro, ki je v torek s 4:0 izločila Aluminij.

Radomlje in Nafta sta odigrala šele drugi uradni obračun v koledarskem letu, saj so klubi v drugi ligi zaradi epidemije spomladi odigrali le eno prvenstveno tekmo. Lendavčani, ki jih sofinancirajo madžarski vlagatelji, so povedli iz prve resne priložnosti, ko je z razdalje natančno meril Mitja Novinič. Nafta je imela pobudo, a le do izključitve Vedrana Vinka, ki si je v dveh minutah prislužil dva rumena kartona. Radomlje so z igralcem več postale vse nevarnejše in izenačile na začetku drugega polčasa, ko je enajstmetrovko izkoristil kapetan Luka Cerar. Nafta je popuščala v igri in kmalu po izenačenju ostala še brez kaznovanega Jake Bizjaka. Odtlej se je večinoma igralo samo še proti lendavskim vratom. Radomljani so veliko kombinirali in se poskušali z vseh strani prebiti v kazenski prostor, a se je Nafta tako uspešno branila, da je izsilila podaljšek.

Radomljanom so kljub številčni prednosti pohajale moči, saj trener Oskar Drobne na klopi ni imel enakovrednih zamenjav, medtem ko je Nafta s tujsko legijo vse stavila na obrambo in protinapade. Lendavski vratar Florijan Raduha je bil s številnimi posredovanji najzaslužnejši, da je Nafta zdržala vse do izvajanja enajstmetrovk. Loterija kazenskih udarcev je napredovanje v finale prinesla Nafti, ki je izkoristila vse štiri enajstmetrovke. Vratar Raduha je ubranil dva strela.