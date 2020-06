ZOO Ljubljana na izobraževalnem področju sodeluje s projektom 3Lynx, v okviru katerega že tretjič praznujemo mednarodni dan risov, ki je 11. junija. Ob tem dogodku želijo tudi v ZOO Ljubljana dvigniti zavest o največji divji mački pri nas, ki živi skrivno življenje v naših gozdovih. V soboto in nedeljo med 10. in 13. uro ter 14. in 17. uro bodo lahko obiskovalci ob ogradi risa v živalskem vrtu opazovali, ob tem pa se podučili, kako prilagojeni so risi na naravno okolje, kje živijo, kako lovijo, s čim se prehranjujejo, zakaj so v Sloveniji ponovno na robu izumrtja, kako jih znanstveniki proučujejo v naravi ter kako ZOO Ljubljana prispeva k njihovi ohranitvi.