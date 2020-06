Tudi v Sloveniji ni zelo drugače. Morda je bilo pri nas nekaj smole, da je na oblast naplavilo Janšo, ki so mu izredne razmere pisane na kožo. Tako stanje si želi obdržati čim dlje, saj mu vladanje v normalnih razmerah ne leži.

Janša je uporabil staro basen o žabi in škorpijonu. Ve se, kdo je žaba in kdo škorpijon. A ker se bliža konec krize, bodo problemi, ki jih generira Janšev značaj, tako neznosni in nevzdržni, da bodo pokleknile tudi žabe. Verjeti je, da se bo to zgodilo prav kmalu.

Na nekaterih družbenih omrežjih posamezniki nagovarjajo, da naj gremo na volitve in zrušimo Janšo. S tem seveda ne bomo storili veliko, saj nam bodo v sedanjem volilnem sistemu naplavile kakega novega Cerarja ali Šarca. Zato je nujno spremeniti volilni sistem, da bodo videli perspektivo sodelovanja tudi pravi intelektualno močni strokovnjaki.

Najprej bi morali doseči, da bi volitve postale obvezne. V ustavi piše, da so volitve posameznikov pravica in dolžnost. Pravico še nekako dojemamo, dolžnosti pa ne. Moralo bi biti obrnjeno. Volitve so v prvi vrsti dolžnost, šele nato pravica. In neupravičen izostanek od volitev bi moral biti sankcioniran.

Zadnjih nekaj volitev je bilo po mojem mnenju nelegitimnih, saj je volilo premalo upravičencev. Tu se strinjam z Janšo, s to razliko, da so zanj volitve nelegitimne, če na njih ne zmaga.

Drugi korak bi morale biti široke javne razprave, kakšno državo želimo državljanke in državljani imeti. Rezultate razprav o zdravstvu, šolstvu, sociali, pravnem sistemu, obrambi, notranji in zunanji politiki, pridelavi hrane, ekologiji in o drugih segmentih delovanja države bi morali potrditi na referendumu in kot nacionalni konsenz biti vodilo za vsako naslednjo vlado. Tak konsenz imajo skandinavske države in Islandija. Zato je tam praktično vseeno, kakšne barve je vlada. Trdno sem prepričan, da bi velika večina podprla delitev, kaj je lahko v rokah kapitala in kaj v javni domeni. Kriza je jasno pokazala, da zdravstvo, šolstvo, skrb za ostarele ne smejo biti v domeni kapitala. Še najmanj pa kapital zanima sociala. Samo v tako urejeni državi bi tudi mladina videla perspektivo in se ne bi množično izseljevala v tujino.

Menim, da je sedaj pravi trenutek za spremembe, izsiliti ga moramo ljudje, saj političnim strankam sedanji sistem ustreza. Predsednik Pahor je sicer sklical neka posvetovanja, ki po mojem mnenju niso bila iskrena in so žalostno propadla.

Zdravko Petrič Kostanjevica na Krki