Na MNZ so ob tem dodali, da trenutno potekajo pogovori med slovensko in hrvaško policijo ter da predvidevajo, da bi se lahko 15. junija odprli večji maloobmejni prehodi na meji s Hrvaško.

Na meji s Hrvaško je 25 maloobmejnih prehodov, skupno sicer 57 mejnih prehodov.

Na podlagi odločitve Slovenije in Hrvaške so zaradi zajezitve okužb z novim koronavirusom 18. marca začasno prenehali obratovati vsi mejni prehodi za obmejni promet. V tem času potniki, ki nameravajo prestopati mejo med Slovenijo in Hrvaško, lahko uporabljajo mejne prehode za mednarodni promet, je objavljeno na spletni strani slovenske policije.

Hrvaška je sicer bila prva država, iz katere je bil po rahljanju ukrepov proti covidu-19 na meji možen vstop v Slovenijo brez omejitev. Trenutno je na t.i seznamu varnih držav 17 držav.