Prvo formacijo ruskih letal, v kateri so bili dva bombnika Tu-95, dva lovca Su-35 in izvidniško letalo A-50, sta ameriška lovca F-22 prestregla zgodaj zjutraj, ko je vstopila v ameriško identifikacijsko območje zračne obrambe. Obali Aljaske se je približala na manj kot 20 navtičnih milj (37 kilometrov), je Norad sporočil na Twitterju.

Drugo formacijo, v kateri so bili bombnika Tu-95 in izvidniško letalo A-50, pa so v identifikacijskem območju zračne obrambe prestregli 32 navtičnih milj (približno 60 kilometrov) od Aljaske.

V zapisu na Twitterju so dodali, da so ruska letala ves čas ostala v mednarodnem zračnem prostoru.

Identifikacijsko območje zračne obrambe je območje, v katerem vojske ene ali več držav nadzorujejo letalski promet izven svojega zračnega prostora, da imajo na voljo dodaten čas za odziv na morebitne sovražne manevre. ZDA imajo štiri tovrstna območja, svoja pa ima tudi okoli deset drugih držav. Območje nad Aljasko se razteza okoli 320 kilometrov od obale, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Konec maja je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da je ruska zračna obramba prestregla dva ameriška bombnika B-1, ki sta v bližini Rusije preletela Baltsko in Črno morje.