Potem ko je slovenska vlada v drugi polovici maja brez ustreznih pojasnil zamenjala generalnega direktorja Statističnega urada RS (Surs) Bojana Nastava, so v Slovenijo po kapljicah prihajale informacije, da je vladna poteza povzročila precejšen nemir v Eurostatu, neodvisni evropski instituciji, ki ob pomoči statističnih uradov po državah članicah skrbi za zbiranje podatkov o prebivalcih, porabi in gospodarskih tokovih. V dobro obveščenih krogih so pojasnjevali, da se je Eurostat zaradi vladnega ukrepa obrnil na evropsko komisijo s prošnjo, naj se po uradnih kanalih pozanima, kaj je v ozadju nenadne zamenjave v slovenskem Sursu.

Mr. @PaoloGentiloni , I didn’t receive your letter, but press did. @govSlovenia replaced a political appointee as Statistics Office head with an expert with 30 y of experience in this Office. Hope this is the last time you play a political game for Slovenian left. @vonderleyen https://t.co/qFzkzVgXks

Pojasnili so, da je bilo pismo posredovano slovenski vladi po običajni poti, se pravi stalnemu predstavništvu Slovenije pri EU, v torek, 9. junija, ob 17.52. Janša je na twitterju (pri čemer je na zapis opozoril tudi predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen) dodal, da so na čelu Sursa politično nastavljeno osebo nadomestili s strokovnjakom s 30-letnimi izkušnjami dela v statističnem uradu. Glede na življenjepis Nastava je Janša vsaj zavajal predsednico evropske komisije, saj je Nastav lani, ko je bil izbran za generalnega direktorja Sursa, prestal razpisni natečaj, poleg tega je pred leti doktoriral iz statistike, nato pa je v Združenih narodih v Ženevi in v New Yorku deloval kot statistik pri najpomembnejših mednarodnih raziskavah.

Še ena zunanjepolitična napaka

Kot so razkrili mediji, naj bi Bojan Nastav prišel na slab glas pri novi vladi, ker naj bi bil premalo kooperativen z delovno skupino Mateja Lahovnika, ki pripravlja vladne ukrepe za blaženje gospodarske krize, za to pa so potrebovali podatke Sursa. Bojan Nastav je za Dnevnik pred dnevi pojasnil, da je s skupino sodeloval, a v skladu z zakonodajo in predpisanimi postopki. Tudi predsednica statističnega sveta Anuška Ferligoj je potrdila, da je Nastav sodeloval z Lahovnikovo skupino. Ker niti statistični svet ni prejel ustreznih pojasnil o tem, zakaj je vlada odstavila Nastava, so na ustavno sodišče posredovali ustavno pobudo, ali je vlada izpeljala odpoved na zakonit in ustaven način. Vlada je Nastava odstavila na podlagi petega odstavka 83. člena zakona o javnih uslužbencih, kar pa je po mnenju profesorja prava Rajka Pirnata zmotno, saj status in položaj direktorja Sursa ureja zakon o državni statistiki.

Pingpong med slovenskim premierjem in evropskim komisarjem je odmeval med slovenskimi evropskimi parlamentarci v Bruslju. Romana Tomc iz SDS je potegnila s prvakom SDS Janezom Janšo in obtožila Paola Gentilonija, da je njegovo pismo politično motivirano, nedopustno pa naj bi bilo, da je vsebina pisma prej prišla v javnost kot do naslovnika. Janšev odgovor je popolnoma nedostojen, pa je dejala Tanja Fajon , SD, in dodala, da »vlada uničuje ugled Slovenije«. Po seriji zunanjepolitičnih napak smo priča še vedenju Janeza Janše po načelu »kaj nam pa morejo«, je dodal evropski poslanec Milan Brglez (SD). Irena Joveva (LMŠ) pa je izjavila, da obtoževanje evropskega komisarja za sodelovanje v politični igri zveni znano tistim, ki spremljajo Janševe odzive v slovenski politiki – za vse so vedno krivi drugi.