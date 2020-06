Kovšca je v svoji predstavitvi postregel z nekaterimi statističnimi podatki o delu v času dosedanjega vodenja DS. V prvi polovici šestega mandata se je zvrstilo 30 rednih in 15 izrednih sej. Pri zakonodajnih iniciativah so bili po njegovih besedah precej uspešni, prav tako so uspeli z več kot polovico odložilnih vetov.

Med pobudami DS je izpostavil aktivno vlogo pri pobudi za ponovni zagon procesa vzpostavljanja pokrajin. Poudaril je tudi odlične odnose z DZ, tako na ravni predsednikov kot na ravni pristojnih služb, ter dobro obveščenost svetnic in svetnikov o dogajanju v DS.

Od prihodnjih načrtov pa je Kovšca omenil ureditev postopka ponovnega odločanja in ne ponovnega glasovanja o zakonu oz. t. i. četrtega branja. Po zadnjih pogovorih z nekaterimi političnimi strankami je namreč ugotovil, da se bo tudi o tem še mogoče pogovarjati. Izpostavil je tudi nadaljevanje digitalizacije DS in njegovo delovanje v obdobju predsedovanja Svetu EU.

Kovšca je po izvolitvi za preostanek mandata zagotovil, da bodo njegova vrata svetnicam in svetnikom vedno odprta ter da bo prisluhnil tudi kritikam njegovega dela.

DS je sejo nadaljeval s tajnim glasovanjem o kandidaturi Matjaža Švagana za podpredsednika DS. Tudi ta je na funkcijo kandidiral ponovno, na glasovanju pa je prejel 33 glasov od 36 prisotnih svetnikov. Potrdili pa so tudi predlog predsednikov, podpredsednikov in članov komisij DS za preostanek mandata.

Kovšco je za predsednika DS tudi za preostanek mandata predlagata interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter interesna skupina delodajalcev. Na dnevnem redu tokratne seje je sicer kar deset točk, med njimi tudi tri pobude za vložitev zakonskih sprememb.