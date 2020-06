Za liverpoolski mestni derbi so organizatorji na prošnjo policije sicer razmišljali o nevtralnem prizorišču, da bi s tem preprečili zbiranje velikih množic navijačev v luči boja proti novemu koronavirusu. Liverpool je sicer na pragu prvega ligaškega naslova po letu 1990 in lahko do njega pride že 21. junija, če drugouvrščenemu Manchester Cityju spodrsne na dvoboju z Arsenalom štiri dni prej. Ekipa iz mesta beatlov ima pred nadaljevanjem prvenstva 25 točk prednosti pred lanskim prvakom Manchester Cityjem, do konca pa je še devet krogov.