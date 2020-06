Ferjanc, ki je desetletje vodil Splošno bolnišnico Celje, zadnja leta pa je svetovalec direktorice, je danes pred sodnico Dejano Fekonja opisal, kako so v celjski bolnišnici potekali postopki javnega naročanja. V bolnišnici so imeli razpisne komisije, v kateri so bili predstavniki nabavne službe, pravnik in »stroka«, običajno je slednjo predstavljal predstojnik oddelka, za katerega se je nabavljalo. V razpisnih komisijah sta tako bila tudi soobdolžena, nekdanji vodja ortopedije v celjski bolnišnici Samo Karel Fokter ter nekdanji predstojnik travmatologije Miodrag Vlaović.

Sam je kot direktor podpisoval pogodbe z izbranimi dobavitelji, izbire pa ni preverjal, je še pojasnil Ferjanc.

Merilo za izbiro na javnem razpisu je bila običajno cena in kakovost, izjema je bilo uvajanje novih metod, kjer ni bilo mogoče uporabiti standardnih materialov, ki so jih uporabljali pred tem, je še opisal.

Potrdil je, da so bili tudi primeri, ko računov za material niso plačali, in sicer v primerih, ko »zadeva ni šla po postopku in račun ni bil potrjen. Dobavitelji so ugotovili, tudi predstojniki, da nima smisla iti mimo postopka,« je dejal.

Na vprašanje sodnice, ali mu je poznana družba Emporio Medical ter nekdanja lastnica Urška Jurkovič, ki je v zameno za imuniteto pred leti policiji tudi razkrila domnevno mrežo podkupovanja zdravnikov v zameno za to, da so bolnišnice nabavljale medicinske materiale tega podjetja, je potrdil, da je nekoč, približno v času izbruha afere s podkupovanjem, prišla k njemu.

Ferjanc: Emporio Medical želel plačila v tujino »Enkrat je prišla k meni, ker nismo več nabavljali pri njih. Bila je precej nejevoljna in hotela, da posredujem, da bi spet nabavljali material pri Emporiu Medical. Povedal sem ji, da ne morem in da ni praksa, da bi jaz določal, pri kom se bo nabavljalo,« je opisal Ferjanc. »Ona je rekla, da bo prijavila. Ni povedala, koga,« je še dodal. Kot je pojasnil, ni vedel, o čem govori. Dodal je še, da so zaradi podjetja imeli tudi zadrego, ker so v Emporio Medical želeli, da jim plačila nakazujejo na bančni račun v tujino. »Preverjali smo pri bankah, ali to sploh smemo. Kot direktorja me je bilo strah, da če bomo nakazali na kak drug račun in bo šlo podjetje v stečaj, da se bo zahteva po plačilu ponovila,« je pojasnil.