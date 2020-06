V tovarni podjetja Oil India Limited v Baghjanu na severovzhodu Indije v zvezni državi Assam je že konec maja prišlo do uhajanja plina. V podjetju, ki je v državni lasti, so dejali, da so delavci skušali zaustaviti uhajanje plina. Včerajšnji siloviti eksploziji je sledil dolgotrajen in trdovraten požar. Priče pravijo, da so se ognjeni zublji več ur dvigali v nebo. Gost, črn dim je bilo videti tudi iz 10 kilometrov oddaljenih krajev.

Približno 200 inženirjev in delavcev – med njimi tudi posebna ekipa strokovnjakov iz Singapurja – bo uhajanje plina skušala zaustaviti v naslednjih štirih tednih. »Zelo slabo je. Vedel sem, da se bo to zgodilo,« pravi Niranta Gohain, okoljevarstvenik iz območja v bližini črpališča plina. Lokalno prebivalstvo je zelo zaskrbljeno, pojavili so se tudi napadi na avtomobile v lasti podjetja, ki upravlja s tovarno.