Kot poročanje Cadene Cope povzema dnevnik El Mundo Deportivo, španska vlada pripravlja dekret, ki bo klubom dovolil delno odprtje stadionov do konca meseca. Tribune bodo lahko zapolnjene do 30 odstotkov kapacitet, kar pomeni, da bi tekmo med Barcelono in madridskim Atleticom 1. junija lahko v živo spremljalo kar 30.000 ljudi.

Špansko nogometno prvenstva se bo po trimesečni prekinitvi zaradi pandemije koronavirusa sicer nadaljevalo jutri s tekmo med Sevillo in Realom Betisom, več klubov pa že sedaj preučuje možnosti, kako naj ob upoštevanju vseh varnostih in zdravstvenih predpisov odprejo vrata svojih stadionov.