Vlada je Novaka, sicer generalnega direktorja Pošte Slovenije, za neizvršnega direktorja slabe banke imenovala 2. junija, ko je odpoklicala Tomaža Beska in Mitjo Križaja. Za neizvršno direktorico je vlada, ki kot skupščina DUTB imenuje neizvršne člane upravnega odbora, takrat imenovala še Alenko Urnaut Repoša. Novoimenovana sta se dan kasneje kot neizvršna direktorja v upravnem odboru pridružila Tišmi, ki je na tem položaju od 14. decembra 2018, in Lozeju, ki to mesto zaseda od 21. junija 2019.

V upravnem odboru so še trije izvršni direktorji, ki jih imenujejo neizvršni direktorji, in sicer glavni izvršni direktor Matej Pirc ter izvršna direktorja Bojan Gantar in Andraž Grum.

DUTB bo po veljavnem zakonu, ki opredeljuje njeno delovanje, prenehala delovati konec leta 2022.