Med njimi je tudi naša bralka Ljuba, katere podatke hranimo v uredništvu Nedeljskega dnevnika. V sedemdesetih letih se je s trebuhom za kruhom odpravila v Nemčijo in tam deset let delala kot strežnica v bolnišnici, piše novinarka Nataša Bucik Ozebek. Poleg slovenske pokojnine tako Ljuba sedaj prejema tudi dobrih 250 evrov pokojnine iz Nemčije. Vse do letos od svojih dveh pokojnin ni plačevala akontacij dohodnine, saj obe skupaj še zdaleč nista presegali praga obdavčljivosti. Zato jo je pismo finančne uprave, da mora poslej vsak mesec od nemške pokojnine državi nakazati slabih 30 evrov akontacije dohodnine, zelo presenetilo.

Ker je njena nemška pokojnina nižja od slovenske in se zato poslej obravnava kot dohodek od neglavnega delodajalca, so ji od davčne osnove odtegnili 25-odstotno akontacijo dohodnine. Na leto bo tako državi nakazala 360 evrov, čeprav skupni znesek obeh njenih pokojnin ne presega 1173 evrov, pri katerih so upokojenci dolžni plačati tudi dohodnino. To, da bo zaradi nizkih dohodkov na koncu leta ob informativnem izračunu dohodnine davek dobila povrnjen, je trenutno zanjo slaba tolažba.

»Trideset evrov na mesec zame ni malo, predvsem pa sem začudena, zakaj takšno razlikovanje. Vsi smo si morali pokojnino zaslužiti, ne glede na to, kje smo delali. Sedaj pa smo tisti, ki smo si delo poiskali v tujini in se kasneje vrnili, kaznovani,« je presenečena nad takšno odločitvijo države. Sprašuje se, zakaj se je država odločila tuje pokojnine obdavčiti prav letos in ali se ni nemara odločila s tem polniti proračunski primanjkljaj zaradi posledic koronavirusa.

Na Finančni upravi Republike Slovenije zanikajo, da bi bil nov način obdavčitev tujih pokojnin posledica koronavirusa, saj je bil zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini sprejet že novembra lani, uporablja pa se od prvega dne letošnjega leta dalje. »Spremenil se je dosedanji način izračuna akontacije dohodnine, po katerem se je tuji pokojnini prištevala pokojnina, izplačana od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Od letos se pri odmeri akontacije dohodnine tuja pokojnina obravnava samostojno, pri tem pa se upošteva tudi pravilo glavnega oziroma neglavnega delodajalca. Za glavnega delodajalca se šteje tisti, pri katerem zavezanec prejema pretežni del dohodka,« so spremembo razložili na finančni upravi.

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika.