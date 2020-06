Ponoči se bo razjasnilo, le na zahodu bo ostalo bolj oblačno z možnostjo posameznih ploh. V četrtek zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici države. Pihal bo šibak jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na vzhodu do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo sončno, predvsem v petek zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Čez dan bo pihal zahodni do jugozahodni veter. Topleje bo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem, Balkanom in nad delom srednje Evrope je plitvo območje nizkega zračnega tlaka. Od jugozahoda nad naše kraje doteka razmeroma vlažen in v višinah razmeroma hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. V četrtek bodo plohe in nevihte sprva nastajale ob severnem Jadranu, čez dan pa še predvsem v sosednjih pokrajinah Italije in v zahodni Hrvaški.

Biovreme: Danes bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. V četrtek se bo vremenska obremenitev postopno zmanjševala.