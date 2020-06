Potem ko je pred dobrim mesecem dni Skupina za pomoč samozaposlenim v kulturi v javnem pismu vlado opozorila, da področje kulture v protikoronskih paketih ni deležno nobenih spodbud, odziva z ministrstva za kulturo pa ni (bilo), so se pod organizacijskim odborom Aktiva delavk in delavcev v kulturi v torek, 26. maja, prvič organizirano zbrali pred ministrstvom in prelepili pročelje stavbe s kopijami apelov, dopisov in prošenj. Drugo protestno »akcijo za kulturo« so organizirali 2. junija, ko so pred vrata ministrstva odlagali različne predmete, ki jih sicer uporabljajo pri svojem delovanju, od čopičev do glasbil, zdaj pa jih zaradi nedelovanja področja ne morejo uporabljati.

Tretjič pa so se zbrali danes, na Muzejski ploščadi na Metelkovi, ter nekaj minut po 15. uri krenili v bližnjo Maistrovo ulico. Kakšnih sto do sto petdeset umetnikov se je uleglo na asfalt in tako s simbolno gesto smrti v tišini opozorilo, da je živa kultura pri nas umrla ter da med ustvarjalci in nosilci kulturne politike ni dialoga. Protest Poslednja akcija za kulturo ni zadnji. »Aktiv se od mrtvih dvigne že ta petek, se formira v blok in pridruži množičnim manifestaciji proti fašizmu, militarizaciji in represiji,« so povedali organizatorji protesta.

»Odzvonilo vam je« Spletni interaktivni umetnik Vuk Ćosić je na protest prišel angažirano, nosil je lestev in delil nalepke s sloganom »Odzvonilo vam je«: »Zbrali smo se v vnovičnem poizkusu vzpostavitve dialoga z ministrstvom o kratkoročnih in dolgoročnih ciljih, potrebah, zahtevah širokega kulturnega sektorja, s to specifiko, da se zdaj primarno oglaša prekariat, posamezni umetniki in kulturniki, to pa še ni tisti val, ki zagotovo sledi, če bo molk še trajal, in to je val zavodov s področja NVO, kot tudi iz preostalih stebrov kulture; podpora obstaja, je otipljiva, je stvarna.« Vsakič je na protestih tudi režiser, performer in pisec Jure Novak: »Po vseh kanalih bomo iskali dialog z odločevalci: ena oblika je protest, ko izražamo nestrinjanje, druga je politična, tretja medijska. Na vse možne načine jim je treba povedati, da je treba kaj storiti, čeprav pravijo, da so za nas naredili že zelo veliko.« Zato od ministrstva najprej zahtevajo časovnico, kaj od ukrepov so predlagali za področje kulture, ter še druge odgovore, recimo čemu čakajo rebalans proračuna in zavlačujejo z izvedbo novih razpisov. Medtem pa od kulturnikov dobivajo konkretne predloge, kako bi se probleme lahko reševalo, recimo z vavčerji za obisk kulturnih prireditev, kot jih poznajo v turizmu, ali vrednotnicami, kot jih poznajo v športu.