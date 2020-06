S sodišča so še sporočili, da je Kušajb v priporu, potem ko se je po 13 letih na begu ICC prostovoljno predal v Srednjeafriški republiki na podlagi naloga za prijetje, ki ga je ICC izdal 27. aprila 2007.

Kušajb, nekdanji vodja provladnih arabskih milic džandžavid v Darfurju, je bil na begu od objave obtožnice leta 2007. V 50 točkah je obtožen vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med konfliktom v Darfurju v letih 2003 in 2004, med drugim umorov, posilstev, požigov in mučenj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kušajb je bil nekdaj blizu sedaj že odstavljenemu dolgoletnemu predsedniku Sudana Omarju al Baširju, ki ga je ICC zaradi zločinov v Darfurju prav tako obtožil in je trenutno v priporu v Kartumu.

Konflikt v Darfurju med sudanskimi oblastmi in uporniškimi skupinami iz vrst etničnih manjšin je izbruhnil leta 2003 in zahteval okoli 300.000 življenj. Po podatkih Združenih narodov so se zaradi spopadov notranje razselili trije milijoni ljudi.