Epidemija novega koronavirusa je v športu povzročila izredne razmere. Številne sezone v različnih tekmovanjih so prekinili in kasneje odpovedali, športniki in športnice pa se že pripravljajo na nove izzive. V nekaterih primerih so sestave lig ostale enake, v drugih so se spremenile in po večini razširile, da so v višje kakovostne range napredovali tisti, ki so si iz nižjih to zaslužili. Predvsem pa je veljalo načelo, da nihče ni izpadal in bil oškodovan. To je logično in pošteno vodilo, ki pa ga po mnenju nogometnih klubov Interblock, Maribor Tabor, Radomlje, Rudar Velenje, Krško, Beltinci in Rogaška niso upoštevali pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS), ko so sestavljali lige v mlajših selekcijah za prihodnjo sezono. Omenjena sedmerica je prepričana, da so jo z izpadom v nižje lige oškodovali, hkrati pa je razočarana zavoljo pomanjkanja komunikacije z NZS, za katero pravijo, da jim odločitve ni pojasnila, niti ne odgovarja na njihova vprašanja. Krovno slovensko nogometno organizacijo zato pozivajo, naj ponovno obravnava formiranje lig za sezono 2020/21.

»Bistvo vsega so otroci. Njih so v tem primeru oškodovali. Kako naj jim pojasnimo, na podlagi česa so izpadli v nižje lige?« sprašuje Igor Pušnik, predsednik nogometnega kluba Interblock, ki je skupaj s predsednikom NK MB Tabor Mitjo Korošcem na današnjo predstavitev problematike povabil tudi predstavnike NZS, a se ni odzval nihče. Pušnik je opozoril, da ni jasno, kdo je predloge o novi sestavi mladinskih lig sprejel, »strokovne komisije NZS pa niso niti razpravljale niti podale mnenja o sestavi mladinskih lig za sezono 2020/21. Medobčinskih nogometnih zvez (MNZ), katerih predsedniki so člani IO NZS, niso seznanili s predlogi, niti jih niso pozvali k razpravi o možnih rešitvah. Sprejeta odločitev IO NZS ne temelji na tekmovalnem pravilniku NZS, obenem so kršena tudi temeljna načela in pravice članov, ki so zapisani v statutu NZS, kršen je tudi poslovnik IO NZS, saj gradiva članom niso poslali pravočasno, s tem pa so onemogočili predhodno razpravo.« Domnevno oškodovano sedmerico moti sprejemanje odločitev na podlagi nepopolno odigrane sezone. V prvi mladinski in kadetski ligi bi klubi morali odigrati še 18, nekateri celo 19 ali 20 tekem, v 2. SML in SKL vzhod in zahod 22, v ligah U15 vzhod in zahod pa 10.

Mitja Korošec je v imenu klubov predlagal rešitev, ki naj bi bila ugodna za vse in ne bi nikogar oškodovala. MNZ Ljubljana jo je kot predlog poslala tudi na NZS. Po njihovem bi morali napredovati vsi zmagovalci lig, nihče pa ne bi iz nobene izpadel. »S tem bi se posledično tekmovalne lige širile, krčili pa bi jih nato v prehodnem obdobju naslednjih dveh sezon. Tako bi lahko vsi deležniki v skladu s svojimi programi nadaljevali razvoj nogometa v svojem okolju in kakovost potrdili v naslednjih sezonah na igriščih, ki naj bo edino merilo tekmovalnega uspeha,« je še povedal Korošec. Pušnik pa je dodal: »Apeliramo na NZS, da še enkrat razmisli o svoji odločitvi. Argumente in predloge imamo pripravljene, tudi če se lige razširijo, ovrednotili smo jih tudi z ekonomskimi učinki.«