In za kaj gre? Za to, da smo v Kočevskem rogu minulo soboto od predsednika vlade Janeza Janše po že večkrat slišanem o množičnih pobojih po drugi svetovni vojni, o odgovornih zanje ter o spravi, ki da še ni mogoča, a »nekdaj bo«, prejeli nekaj nič kaj spravljivih sporočil v zvezi s petkovimi protivladnimi protesti. Preberimo izjavo: »Moramo pa na tem svetem kraju groze tistim, ki po ulicah in trgih Ljubljane spet javno grozijo s smrtjo, zelo jasno povedati: Ne bomo vam dovolili, da Slovence ponovno pahnete v bratomorno divjaštvo. Preveč gorja je to slepo sovraštvo že povzročilo in storili bomo vse, kar je treba, da vam to ne bo uspelo!«

Huda, mar ne? No, pa pojdimo po vrsti.

Kot prvo, gospod Janša, dvomim, da je kdo od protestnikov komur koli javno zagrozil s smrtjo. Videl in slišal sem pozive k odpravi janšizma, za kar sami veste, da nikakor ne pomeni vas osebno, temveč politiko in način vladanja, ki ju vodite in ki odpirata prostor korupciji, klientelizmu, nepotizmu, revizionizmu in drugim nečednim praksam. Enako bi pomenilo, ko bi na transparentih pisalo »smrt pokvarjenemu vladanju ali strahovladi« ali obratno, »živela poštenost«.

Drugo, komu sporočate, da mu ali jim ne boste dovolili, da Slovence »ponovno« (ponovno?!) pahnejo v »bratomorno divjaštvo«? Udeleženkam in udeležencem protestov, ki so v 99,99 odstotka rojeni po drugi svetovni vojni in so izvedeli za povojne poboje šele v osamosvojeni Sloveniji? Ali onemu 00,1 odstotka vsaj 90-letnikov, od katerih je bil morda nekdo akter ali nema priča takratnih pobojev in torej sokriv?

In tretje, grožnja, ki jo naslavljate protestnikom, da boste storili »vse, kar je treba«, da jim to (pahnjenje v »bratomorno divjaštvo«) ne bo uspelo – kaj to pomeni? Da če se bodo protesti in protivladni slogani nadaljevali, četudi povsem mirno, jih boste poskušali zatreti z ešaloni policije in vojske? Z gumijevkami, paralizatorji, solzivcem in vodnimi topovi? Da se boste ustavni pravici svobode izražanja (39. člen) ter zbiranja in združevanja (42. člen) zoperstavili, če »bo »treba«, tudi z gumijastimi ali celo pravimi naboji? Da bi preprosto rekli »vse, kar je ustavno in zakonsko dovoljeno«, vam res ni šlo od ust?

Dolžni ste, gospod premier, pojasniti vsej javnosti, tisti ki protestira, in oni, ki proteste opazuje od doma ali se z njimi strinja ali ne, kaj ste s to izjavo mislili ali želeli povedati.

In bilo bi lepo slišati tudi predsednika republike, ali je kolegu vsaj prišepnil: »Šel si malce predaleč, Janez. Umiri konje. Ne dolivaj olja na ogenj.«

Aurelio Juri, Koper