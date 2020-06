Vse to je v redu, da se stranka hitro odzove na anomalije, ki se dogajajo v trenutnem političnem prostoru, vendar pa mene bolj zanima, ali bo ta stranka sposobna razčistiti s svojo preteklostjo in analizirati vzroke, zakaj je skrenila v smer politike neoliberalizma. Tudi SD, kot večina levih strank v Evropi, je izdala svojo bazo, to je ljudi, in dala prednost kapitalu. Zaradi tega se je razbohotila korupcija, ki nas duši na vseh področjih delovanja družbe. Neoliberalizem je ideologija, ki je v zadnjih štiridesetih letih razgradila socialno strukturo v zahodnih demokracijah. Ta ideologija je proizvedla milijone revežev v sicer bogatih državah, danes ti milijoni ljudi po svetu demonstrirajo zaradi vseh nakopičenih krivic. Kaže, da je to začetek globalnih družbenih sprememb, iz zgodovine pa vemo, da je takšno vrenje lahko pripeljalo tudi do vojn.

Zato upam, da bo SD znala razčistiti s svojo preteklostjo in usmeriti svoj kompas nazaj proti izvorni bazi, to je ljudem, in se odreči svojih preteklih zablod. Zadnje obdobje te stranke pa daleč najbolj zaznamuje Borut Pahor, ki je bil od leta 1997 do 2012 kar petnajst let predsednik stranke. Ta človek je opravljal vse mogoče funkcije v državi in celo EU. Bil je predsednik parlamenta, vlade in danes je že drugič predsednik Republike Slovenije. Zunanji opazovalec bi lahko na podlagi tega sklepal, da gre za izjemno sposobnega politika in pokončnega človeka. Vprašamo pa se, ali je res tako. Posledice Pahorjevega delovanja bodo še dolgotrajne, v glavnem pa ga zaznamujeta velik oportunizem in v zadnjem času popolna odtujenost od aktualnega dogajanja, ko se tudi v vsem svetu pojavljajo težnje k demokratičnim spremembam. Njegov prvi svetovalec Ernest Petrič celo zmerja mirne protestnike z bando. Zanimivo je, da je to storil en dan po vladinem imenovanju v Beneško komisijo.

Tanja Fajon in njena stranka morata oceniti, ali se jim še splača biti v istem čolnu s Pahorjem. Ta barka je očitno precej naluknjana in vse bolj tone; če je Fajonova prava kapitanka, se bo morala odreči nepotrebnemu balastu. Ali je to Pahor? Odgovor na to naj sami najdejo, sicer jim grozi še večji zaton.

Na levem polu slovenske politike vlada velika razdrobljenost, zaznamovana tudi s koruptivnimi in nenačelnimi koalicijami, ki jo z velikim veseljem izkorišča Janša in si utrjuje svoj pohod v Drugo republiko, ki jo je oznanil že pred leti. Kakšna naj bi bila ta republika, pa lahko vidimo danes, ko se ljudi zmerja s kaviar socialisti, zombiji, pujsami, prostitutkami in podobno. Zato morajo pri levi opciji zazvoniti vsi alarmi, opustiti pa morajo svoje oportunistične in egoistične navade, ker bo sicer prepozno. Pozabiti morajo na svoje pretekle zamere ter združiti energijo in znanje v novo smer, če že ne v resetiranje obstoječe politike in stanja v Sloveniji. Kaj ima pri tem Tanja Fajon, pa naj pove sama.

Gorazd Cuznar, Črnomelj