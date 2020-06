Dušan Merklin - Mik je umrl konec leta 2016, star 62 let. Frik staroljubljanske šole, navijač ženskega košarkarskega kluba Ježica, pesnik, fotograf, dobri duh in hišnik iz galerije Škuc, ko je to še krasil koncept galerije s točilnim pultom, jukeboxom in z razstavami, predavanji, gledališkimi in glasbenimi predstavami oziroma vsakodnevnim druženjem. Poleg tega je bil Mik velik ljubitelj umetnosti. Nemara eden največjih v naših krajih kot tudi širše.

Mik je bil zbiratelj Ob njegovem slovesu so na strani Škuca objavili nekrolog pisatelja Bojana Forščka, ki je med drugim napisal: »Živel je samotno življenje pesnika po srcu, skoraj na robu socialne revščine in izključenosti, pa vendarle z rednim in obveznim obiskovanjem otvoritev slikarskih razstav, katerih pogost gost je bil. Redko katero razstavo je zamudil. Na njih je zbral ogromno avtogramov umetnikov in nekoč mu je uspelo predstaviti vse avtograme celo na posebni razstavi. Na razstavah je sam po navadi stal na obrobju pomenkujoče se množice – pri tem me je vedno nehote obšla misel, ta človek ne bi pohodil niti mravlje – z obvezno torbo, obešeno preko rame, v kateri je imel svoje največje materialno premoženje, svoj priljubljeni fotoaparat, in s kozarcem belega vina v roki. Vedno je pil le belo. Pri tem je obvezno izvajal svoj poseben ritual, tako značilen samo zanj. Prst je pomočil v vino, nato je z njim zaokrožil po celotnem zgornjem robu kozarca. Šele nato je srknil iz njega. Kot bi se hotel obvarovati vseh morebitnih nesreč.« Mik, kot še zapiše pisec nekrologa, nikdar ni bil umetniška zvezda. V zadnjih letih življenja je izdal nekaj pesniških zbirk. Vse v samozaložbi in brez centa kakršne koli postranske pomoči. Prodajal jih je v hodu, iz torbe, če je slučajno naletel na primernega kupca. A Mik je bil tudi zbiratelj in v minulih dneh je bila pregleda deležna njegova duhovno-materialna zapuščina, ki je štiri leta čakala na podstrešju. Paketi in škatle. S stotinami fanzinov, fotografij, plakatov, vabil na razstave s podpisi umetnikov ter preostalo robo, med katero najdemo pester nabor »merchandise« predmetov slovenskih političnih strank vseh polov ali obskurne ljubkosti, kakršen je prtiček za pogrinjek v nekdanjem Figovcu, na katerem je natisnjen tudi jedilni list.