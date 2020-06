Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, lastniku bika ni uspelo ujeti, in je ta stekel proti avtocesti. Nekaj po 23. uri pa so na celjskem operativno-komunikacijskem centru prejeli klice voznikov, da na avtocesti med avtocestnima izvozoma Lopata in Celje center v smeri Maribora promet ovira bik, ki je nekontrolirano tekal po avtocesti.

Policisti, ki so prišli na kraj dogodka, so poskušali najprej z vozili omejiti bikovo gibanje, vendar je bil bik zelo agresiven in je s tekanjem po avtocesti ogrožal varnost v cestnem prometu in življenja voznikov.

Zaradi nevarnosti povzročitve prometne nesreče in s tem hudih posledic je bil policist prisiljen bika ustreliti. Pri uporabi strelnega orožja ni bilo nevarnosti za druge udeležence v prometu, so pojansili na policiji.

Policija še zbira obvestila o morebitni odgovornosti lastnika bikov, ki so porušili ogrado in se razbežali.