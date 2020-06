Namen preiskave ni določitev politične ali administrativne odgovornosti, ampak ugotoviti morebitna kazniva dejanja nacionalnih odločevalcev, je pojasnil pariški tožilec Remy Heitz po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Preiskavo so sprožili na podlagi več deset pritožb posameznikov, združenj in sindikatov. Uperjene so proti uradom, oddelkom ministrstev in državnim uradnikom. Med njimi so tudi nacionalni inštitut za javno zdravje, njegov vodja Jerome Salomon in ministrstvo za zdravje.

Pritožbe se med drugim nanašajo na pomanjkljivo zaščito pred novim koronavirusom na delovnem mestu, pomanjkanje zaščitnih mask in premalo obsežno testiranje.

Domovi za starejše, med katerimi so številni v zasebni lasti, niso vključeni v preiskavo. Preiskujejo jih na lokalni ravni.

Preiskava ne vključuje predsednika države Emmanuela Macrona, saj ima imuniteto, niti članov francoske vlade. Delo slednjih v času mandata lahko obravnava samo za to pristojno sodišče, ki je doslej prejelo 80 pritožb.

Francoske oblasti so bile zaradi odziva na epidemijo koronavirusne bolezni 19 deležne številnih kritik. Za veliko neodobravanja je poskrbela odločitev, da 15. marca izvedejo prvi krog lokalnih volite. Takoj za tem so sicer za celotno državo odredili karanteno in preložili drugi krog volitev. Kritiki menijo tudi, da francoska vlada ni pravočasno priskrbela zaščitnih mask in testov.