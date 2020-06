Predsednikov ukaz o podelitvi odlikovanja je bil v petek objavljen v uradnem listu.

Šter je kot vodja konzularnega oddelka igral pomembno vlogo pri obsežni akciji vračanja slovenskih državljanov v domovino po izbruhu epidemije koronavirusne bolezni 19. Ta akcija velja za največjo repatriacijo v zgodovini Slovenije, bila pa je tudi zahtevna zaradi odpovedi poletov, zapiranja meja ter drugih nepredvidljivih dogodkov, predvsem februarja in marca.

Nedavno je Šter za Večer dejal, da je ministrstvo omogočilo vrnitev v domovino okoli 750 ljudem. To je državo stalo 350.000 evrov, a se je v skladu, v katerega so lahko prispevali vrnjeni in drugi, do sredine maja nabralo 750.000 evrov.