»Sedaj je čas, da spregovorimo o nepravičnosti v nogometu,« je za BBC dejal 25-letni angleški napadalec jamajških korenin. »Okoli 500 nogometašev igra v premier ligi, od tega je tretjina temnopoltih, kljub temu pa nimamo tako rekoč nobenega zastopnika v vodstvenih organih, niti med trenerji. Steven Gerrard, Frank Lampard, Sol Campbell in Ashley Cole so imeli izvrstne športne kariere. Vsi so igrali za Anglijo. Hkrati so se vsi izšolali za trenerje na najvišji ravni in izmed njih dva nista dobila priložnosti. Priložnosti nista dobila temnopolta igralca,« je izpostavil Sterling, ki meni, da ni dovolj zgolj poklekniti, temveč ljudem predvsem dati priložnost, ki si jo zaslužijo.

Zgolj pet odstotkov temnopoltih trenerjev na klopeh najboljših klubov Na problem je lani opozarjal tudi branilec Newcastle Uniteda Danny Rose, ki je dejal, »da številke pač ne lažejo« in da ne razume, zakaj tako malo temnopoltih posameznikov prejme priložnost postati trener v najbolj pomembnih ligah. Slabih pet odstotkov trenerjev je namreč temnopoltih. Še lani je to pomenilo zgolj štiri od 92 stolčkov najboljših angleških klubov. Glede na ustaljeno prakso imenovanja trenerjev iz vrst nekdanjih nogometašev je delež obenem poveden in nerazumljiv. Kot primer je tudi Rose navedel zgodbo Sola Campbella, nekdanjega nogometaša Tottenhama in Arsenala, ki je svojo trenersko pot začel na klopi četrtoligaša z dna lestvice. Nekdanji zvezdnik Anglije in Liverpoola John Barnes je za Telegraph k temu dodal, da je povrh vsega angleški nogomet bolj prizanesljiv do belopoltih trenerjev tudi v primeru slabih rezultatov. »Belopolti trenerji imajo na voljo več časa. Več časa ob morebitnih spodrsljajih.« Iz prve roke je o takšnih vztrajnih praksah pred časom spregovoril še Dwight Yorke, nekdanji zvezdnik rdečih vragov, ki je razodel, kako mu ni pomagalo niti priporočilo legendarnega trenerja sira Alexa Fergusona. »Že dvakrat sem se prijavil za trenersko mesto pri Aston Villi, enkrat pa sem prejel odziv direktorja, ki je dejal, da nimam potrebnih izkušenj. Kje točno bom dobil izkušnje, če ne dobim priložnosti? Ko sem se prijavil za službo pri Villi, sem s tem seznanil Fergusona. Pomagal mi je pridobiti izkušnje, povedal, kako se stvarem streže, poslušal sem njegove nasvete. Celo poklical je v klub in me priporočil. Ob vsem tem sploh nisem bil povabljen na razgovor.«