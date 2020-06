Svetovni voditelji se vsako leto septembra zberejo v New Yorku na uvodu v novo zasedanje Generalne skupščine ZN, ko imajo več kot teden dni svoje govore, poteka pa tudi veliko spremljevalnih dogodkov.

Otvoritveno zasedanje Generalne skupščine ZN je vsako leto velik dogodek za gospodarstvo mesta New York, predvsem za hotelirje in lastnike restavracij, saj predsedniki, premierji in ministri pripeljejo s seboj svoje delegacije. Služijo tudi turistične znamenitosti, gledališča in lokali.

A zaradi pandemije novega koronavirusa so ZN praktično zaprti že tri mesece, Bande pa ne vidi, kako bi bilo mogoče palačo narodov v tem nevarnem času še vedno napolniti. Koronavirus jo je pošteno zagodel, saj je bila letos predvidena velika proslava 75. obletnice ustanovitve ZN.

»Svetovni voditelji ne morejo priti v New York, ker ne morejo priti enostavno kot posamezniki. Predsednik nikoli ne potuje sam in sedaj enostavno ni mogoče pripeljati velikih delegacij v New York,« je dejal Bande. Vendar pa je zagotovil, da bo splošna razprava potekala, kakor tudi drugi dogodki, čeprav menda jeseni več kot 100 ljudi naenkrat še ne bodo pustili v Palačo narodov.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je že predlagal, da bi svetovni voditelji svoje govore posneli in bi se potem predvajali, v dvorani Generalne skupščine pa bi imela vsaka država simbolično prisotnost enega delegata.

Bande je zagotovil, da proslava 75. obletnice ustanovitve ZN ne bo enkraten dogodek, ampak bo potekala do konca leta. Začelo se bo 26. junija na 75. obletnico podpisa Ustanovne listine v San Franciscu. Svetovni voditelji pa se bodo lahko od daleč pogajali o besedilu skupne deklaracije v čast 75. obletnice.