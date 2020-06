Ryanair je zaposlenim v Laudi postavil več rokov za dogovor o znižanju plač, pri tem pa napovedoval, da bo svojo bazo na Dunaju, če do sporazuma ne bo prišlo, preselil v neko drugo vozlišče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sindikati so predloge irske letalske družbe zavračali, češ da bi soglašanje s predlagano višino plač zaposlene pahnilo pod prag revščine. Predstavniki sindikatov in avstrijske gospodarske zbornice so nato minuli teden le dosegli dogovor o znižanju plač in ga nato v obliki ankete konec tedna ponudili zaposlenim, ki so ga potrdili.

Epilog pogajanj vendarle predvideva tudi nekaj odpuščanja, prav tako pa tudi zmanjšanje flote Laudamotion. Odgovorni bodo število airbusov znižali s 16 na 10.

Laudina flota je sicer zaradi pandemije covida-19 še vedno prizemljena. Letala naj bi znova poletela 1. julija.