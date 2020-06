V Beogradu je včeraj proti večeru v zgolj treh urah padlo več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter. Srbski mediji poročajo o kolapsu mesta: voda je zalila številne podvoze in podhode, poplavila več deset ulic in odnašala vse pred seboj. »Ljudje, avtomobili, zabojniki ... vse je plavalo,« pripoveduje neimenovan Beograjčan. Ulice srbske prestolnice je poplavila voda, fotografije in posnetki pa družbena omrežja. Številne fotografije pričajo o veliki materialni škodi, ki jo bodo lahko zares ocenili šele, ko se razmere umirijo.

Razmere so se sicer začele umirjati že včeraj zvečer, a Beograjčane skrbi vremenska napoved, ki za prihodnje dni napoveduje podobno vreme.