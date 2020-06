Tako sedaj še 98-letni Philip kot 94-letna Elizabeta veljata za rizični osebi v pandemiji in sta preventivno že tri mesece umaknjena na svojem gradu. Z družino ostajata v stiku le virtualno in z drugimi načini komunikacije na daljavo.

V tem duhu bo potekalo tudi praznovanje rojstnega dneva vojvode Edinburškega. Po poročanju britanskega časnika Daily Mail bodo pripravili le »preprosto kosilo za princa in kraljico«, večjega praznovanja pa ne načrtujejo. V sredo v prestolnici ne bodo zadoneli niti topovi, je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva.

Bodo pa verjetno otroci, vnuki in pravnuki čestitali Philipu za rojstni dan preko videoklicev, še piše dpa.

Običajno sicer kraljica in princ ta čas verjetno ne bi bila na gradu Windsor. Princ se precej raje zadržuje na posesti Sandringham na vzhodu Anglije ali na svoji posesti na Škotskem.

Philip se je rodil leta 1921 na grškem otoku Krf kot grški in danski princ, a je bil z družino izgnan iz Grčije še kot dojenček. V Elizabeto se je zaljubil že, ko je bilo njej le 13 let, on pa je bil kadet mornarice. Še dandanes predstavlja Philip največjo oporo kraljici. Upokojil se je šele pri 96. letih, zadnji uradni nastop pa je imel pred skoraj tremi leti na vojaški paradi. Od takrat je okoli njega precej mirno.