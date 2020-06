Ponoči bodo predvsem na zahodu še možne posamezne plohe. Po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 14, ob morju do 16 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na četrtek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V četrtek bo deloma sončno, čez dan bo še nekaj ploh in neviht. V petek bo precej jasno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.

Vremenska slika: Nad severno Italijo in Balkanom je plitvo območje nizkega zračnega tlaka. Od severne Evrope do Sredozemlja se razteza vremenska fronta, ki vpliva na vreme pri nas. Z vetrovi južnih in vzhodnih smeri priteka k nam zelo vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Spremenljivo oblačno bo, še bodo pogoste plohe in posamezne nevihte.

Biovreme: Danes in v sredo bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. Priporočena je večja previdnost in dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in zdravil.