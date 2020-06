Aplikacija naj bi med potjo do centra za testiranje ponujala informacije o zmogljivostih in možnostih za sprejem in s tem prispevala k zmanjšanju gneče. Razkrila naj bi tudi, ali je na poti kakšna nadzorna točka za koronavirus. Novo orodje bo uvodoma na voljo le za meji ZDA s Kanado in Mehiko.

Google bo prav tako opozarjal, kakšno je stanje glede koronavirusa na sredstvih javnega prevoza v določenih mestih, ali na spremembe urnika.

Uvodoma bodo te možnosti deležni v Argentini, Avstraliji, Belgiji, Braziliji, Kolumbiji, Franciji, Indiji, Mehiki, Nizozemski, Španiji, Tajski, Veliki Britaniji in ZDA. Google bo pozneje dodajal še druge države.