Gledališke dvorane so samevale skoraj tri mesece. A čeprav so v gledališčih težko čakali na ponovno odprtje, zdaj vidijo drugačne težave: pri izvedbi programa so v zaostanku, zato tudi prostorsko in kadrovsko preobremenjeni, predpisana razdalja med obiskovalci pa povzroča še izpad prihodkov.

Nekaj premier vseeno bo V Drami SNG Ljubljana so z junijem začeli vaje za štiri premiere za prihodnjo sezono. Dve od teh, Požigi v režiji Nine Rajić Kranjac in Nova rasa Matjaža Zupančiča, bi morali biti uprizorjeni že aprila, a so jih zaradi prekinitve prestavili na jesen, za abonente pa bodo v teh dneh odigrali le tri ponovitve monodrame Amelia E.. Zaradi študijev, ki zapolnjujejo vse njihove zmogljivosti, drugih predstav do septembra ne načrtujejo. Tudi v Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) so prejšnji teden ponovno začeli vaje za tri predstave; dve, na Mali sceni, naj bi imeli premiero že v tej sezoni, in sicer Žalostinke v režiji Jana Krmelja (20. junija) in Trije milijoni minut, ki jih režira Barbara Hieng Samobor (30. junija); potem se gledališče zapre. Premiera muzikala Turandot v režiji Jane Menger, zahtevnejšega projekta na velikem odru, bo šele septembra. Začeli bodo tudi obnovitveni študij drame Koščki svetlobe v režiji Barbare Zemljič, ki jo bodo na Mali sceni premierno uprizorili 27. junija. V Slovenskem mladinskem gledališču so vaje znova zagnali pred dvema tednoma, saj ta mesec načrtujejo še dve premieri – že jutri bo premiera avtorskega projekta Gejm v režiji Žige Divjaka, ki je sicer nastal v okviru Nove pošte, a ga bodo zaradi varnosti igrali v spodnji dvorani (predstavo si lahko ogleda največ 26 gledalcev), te dni pa je študij ponovno začela tudi ekipa Palome v režiji Brine Klampfer, premiera bo 21. junija. Vrata za obiskovalce so odprli še v Prešernovem gledališču Kranj, kjer igrajo monodramo Večja od vseh, v ljubljanskem Mini teatru pa bodo program izvajali na odprtem odru v preddverju Križank v sodelovanju s Festivalom Ljubljana. »Zaradi omejitev bi bilo igranje v naši dvoranici na Križevniški nesmiselno,« pravi direktor Mini teatra Robert Waltl.