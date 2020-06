Pred občinsko stavbo se je zbralo okrog 30 nogometašev, kolege iz Čačka pa so prišli podpreti tudi nogometaši iz Jagodine, ki od te občine prav tako zahtevajo izplačilo denarja. Z nogometaši pa je pred občino tudi predsednik Sindikata poklicnih nogometašev Nezavisnost Mirko Poledica.

Nogometaši so pred tem v sporočilu za javnost zapisali, da so jih mestne oblasti prevarale in več deset milijonov namenjenih klubu nakazale na račun planinskega društva Omorika iz Bajine Bašte ter na koncu s prevaro na ta način oprali proračunski denar.

"FK Borac je zavestno in s pomočjo občinskih funkcionarjev v klub z vnaprej pripravljeno prevaro, da jih ne bo plačal, pripeljal nogometaše. To so storili samo zato, da bi lahko povlekli denar iz kluba," še trdijo nogometaši.