Po decembrski zamenjavi zapornikov sta Teheran in Washington kljub dodatni zaostritvi odnosov po ameriškem uboju poveljnika revolucionarne garde Kasima Sulejmanija med njegovim obiskom v Iraku zdaj opravila še eno. Danes se je tako iz ZDA v domovino vrnil iranski dermatolog Madžid Taheri, ki je delal v Tampi na Floridi in bil obsojen zaradi kršenja ameriškega embarga proti Iranu, že prejšnji teden pa so iranske oblasti dovolile odhod ameriškemu vojaškemu veteranu Michaelu Whitu, priprtemu predlani pod obtožbo, da je po družbenem omrežju žalil iranskega vrhovnega verskega voditelja, za kar je bil obsojen na deset let zapora. 48-letni White je bil na obisku pri dekletu, ob izbruhu virusne pandemije pa so mu, tako kot mnogim iranskim zapornikom, dovolili premestitev iz zapora, in sicer na švicarsko veleposlaništvo, ki v Teheranu zaradi prekinjenih diplomatskih odnosov med ZDA in Iranom zastopa ameriške interese. Taheri z dvojnim državljanstvom je po drugi strani delal na Floridi, ameriške sankcije pa je kršil z več bančnimi depoziti ter poskusom pošiljanja laboratorijske opreme v Iran, za katero je trdil, da služi raziskavam rakavih obolenj, je pa na seznamu možne rabe v jedrskih raziskavah. Iranski zdravnik se je na decembrskem sojenju na Floridi izrekel za krivega, ob današnjem prihodu v Teheran, kjer ga je na letališču pozdravil namestnik iranskega zunanjega ministra Hosein Džaberi Ansari, pa dejal, da so bile obtožbe »prazne in nepravične«.

Samozavestni Trump Ameriške administracije ne priznavajo dogovarjanja z Iranom o izmenjavi zapornikov, a je guverner Nove Mehike Bill Richardson, ki je igral ključno vlogo pri reševanju marinca Whita, javno dejal, da hkratna izpustitev Taherija ni naključje, a poudaril zgolj humanitarno noto. Predsednik Donald Trump pa je dogajanje klasično pospremil s tvitom, v katerem se je Iranu sicer zahvalil za vrnitev Whita, hkrati pa ga pozval k urgentnemu predrugačenju Obamovega jedrskega sporazuma iz leta 2015. »Ne čakajte na novembrske volitve in velik dogovor. Zmagal bom. In boljši dogovor boste sklenili zdaj,« je zapisal. Iranski zunanji minister pa mu je odpisal: »Imeli smo sporazum, ko ste stopili v (predsedniško) pisarno. Vaši svetovalci – večina teh je zdaj odpuščena – so sprejeli neumno stavo. Sami se odločite, kdaj boste to popravili.«