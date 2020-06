Turistični boni so eden od nosilnih ukrepov iz tretjega protikoronskega paketa, ki ga je DZ sprejel konec maja. Prejeli jih bodo vsi prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 13. marec 2020, in sicer rojeni do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov. Unovčili jih bodo lahko za plačilo nočitve ali nočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih v Sloveniji.

Turistični boni bodo evidentirani kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu Finančne uprave RS (Furs) eDavki, o čemer bo vsak obveščen po elektronski poti. Finančna uprava bo poskrbela tudi za povračilo sredstev turističnemu ponudniku, pri katerem bo upravičenec bon koristil.

Z danes sprejeto uredbo je vlada določila način koriščenja turističnih bonov ter povračilo sredstev preko informacijskega sistema Fursa, kot tudi način vodenja in upravljanja evidence bonov.

Po prvotnih napovedih gospodarskega ministra Zdravka Počivalška bi bilo treba celotno vrednost bona izkoristiti naenkrat, a kot so po današnji dopisni seji vlade sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, so se zdaj odločili, da bo bon deljiv in se bo lahko unovčil v večkratnem znesku. Izplačilo njegove vrednosti v denarju ne bo možno.

Upravičenec bo moral ob prijavi na dan prihoda ponudnika storitve obvestiti, da bo za opravljeno storitev unovčil bon. Ponudnik bo nato v Fursov informacijski sistem vnesel podatke o upravičencu, Furs pa bo v njem označil unovčenje bona pri upravičencu (zmanjšal njegovo dobroimetje), vrednost bona v znesku opravljene storitve pa izplačal ponudniku storitve. Roke in način izplačila določa danes sprejeta uredba.

Boni, za katere bo država dala skupaj 345 milijonov evrov, bodo veljali do konca leta in bodo prenosljivi med sorodniki, in sicer v ravni vrsti do drugega kolena. V nastanitvenih obratih gostom z boni ne bodo smeli zaračunati višje cene kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi.

Več podrobnosti o turističnih bonih kot tudi nove potovalne standarde slovenskega turizma bodo Počivalšek, namestnik generalnega direktorja Fursa Peter Grum in direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak predstavili na torkovi novinarski konferenci.