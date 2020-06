Spahn je dodal, da so aplikacijo razvijali dlje časa, zato da so ustregli vsem zahtevam. "Aplikacija mora biti uporabna na vseh napravah," je povedal.

Med drugim so pri razvoju aplikacije upoštevali tudi varovanje podatkov in da ne troši preveč energije. "Aplikacije, ki v nekaj urah porabi vso baterijo na telefonu, ne bo nihče uporabljal," je Spahn dejal za časnik Rheinische Post.

Delovanje aplikacije bodo predstavili prihodnji teden, ko bo tudi na voljo za namestitev na pametne naprave.

Aplikacija za sledenje naj bi pomagala pri hitrejšem zaznavanju in sledenju novim okužbam s koronavirusom. Če bo uporabnik aplikacije pozitiven na koronavirus, bodo drugi uporabniki, ki so bili v stiku z njim, prejeli varnostno obvestilo. Identitete uporabnikov bodo skrite.

Spahn je pojasnil, da aplikacija ne bo ultimativno orodje proti covidu-19, bo pa dodatno in učinkovito orodje, ki bo pomagalo, da se število okužb ne bo hitro povečalo.

V Severni Makedoniji 127 novih okužb

V Severni Makedoniji so danes znova poročali o več kot sto primerih okužbe z novim koronavirusom v enem dnevu. V zadnjih 24 urah so potrdili 127 novih primerov okužbe. Umrli so še trije bolniki s covidom-19.

Podatki ministrstva za zdravje kažejo, da so večino novih okužb potrdili v prestolnici Skopje, in sicer 67. Izvedli so 702 testa na okužbo, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.

Od izbruha epidemije so v državi doslej potrdili 3152 primerov okužbe, zaradi covida-19 je umrlo skupno 156 ljudi. Aktivnih primerov okužbe je še 1343.