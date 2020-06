V spomeniško zaščiteni stavbi na Glavnem trgu 2, tako imenovani Fichtenauovi hiši, se v teh dneh začenjajo gradbena dela. Občina bo stavbo celovito prenovila in v njej na 1800 kvadratnih metrih uredila osem stanovanj in tri poslovne prostore. Dela naj bi podjetje Malkom, ki že ima izkušnje z obnovami stavb v starem mestnem jedru, zaključilo v letu in pol, morda celo prej, če ne bo večjih zapletov glede kulturnovarstvenih pogojev, dodaja direktor Malkoma Marjan Skube. Naložba je vredna skoraj 1,7 milijona evrov, od tega je občina pridobila slab milijon nepovratnih državnih in evropskih sredstev.

Čez dve leti več deset novih stanovanj? »Želimo privabiti nove stanovalce, ki bodo prišli sem živet zato, da izkoristijo prednosti, ki jih prinaša življenje v mestnem jedru. Govorimo predvsem o mladih družinah. Na Glavnem trgu teče tudi nekaj projektov zasebnih lastnikov. Tako verjamem, da bo čez dve leti tu nekaj deset novih stanovanj, ki bodo prinesla oživitev v mestno jedro,« pravi župan Gregor Macedoni. Stanovanja bodo velika od 55 do 110 kvadratnih metrov in bodo po gradnji namenjena najemu, poslovni prostori v pritličju pa bodo namenjeni predvsem društvenim dejavnostim. Za zdaj ostrešje ne bo predmet urejanja, bo pa vse pripravljeno tako, da bo te prostore v prihodnje mogoče izkoristiti, dodaja Macedoni. V delu stavbe je tudi zasuta klet, tako da bo treba med prenovo izvajati še arheološke oziroma kulturnovarstvene raziskave. Hiša na Glavnem trgu 2, ki je v 80-odstotni lasti občine, je del širšega projekta gradnje stanovanj v starem mestnem jedru. Tako je že pripravljena potrebna dokumentacija tudi za projekt na bližnji Dilančevi 3, kjer je predvidenih devet novih najemniških stanovanj. Vendar se je pri pridobitvi gradbenega dovoljenja zapletlo zaradi nerazrešene zemljiškoknjižne situacije med dvema objektoma, za kar na sodišču postopek še ni končan, dodaja župan.